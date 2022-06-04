مجتمع
شواطئ المضيق تحت “الاحتلال”
“مؤلم أن تشاهد هذا المنظر في بلدك، وتتعرض لكل هذه المضايقات كلما رغبت في النزول إلى البحر رفقة أبنائك…”، بهذه العبارة المفعمة بالكثير من الحسرة والأسف، اختار أحد ضحايا محتلي الشواطئ بمدن الشمال التعبير عما لقيه صباح الأربعاء الماضي، عندما ولج إلى الشاطئ رفقة أفراد أسرته، بحثا عن لحظات استجمام،أكمل القراءة »
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