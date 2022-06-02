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العمل الجمعوي لرقمنة مدارس القرى
مبادرة شبابية بطلاها مكفوفان تعاونا لتجهيز مؤسسات ابتدائية بالتكنولوجيا رضوان شاكوش ويحيى بولمان، شابان مغربيان يستحقان تسليط الضوء عليهما ضمن زاوية “قافزين” بعد أن نجحا في نسج قصة نجاح ودونا اسميهما بحروف من ذهب في ذاكرة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالرشيدية، عبر مبادرة جمعوية هدفها رقمنة المدرسة في العالم القرويأكمل القراءة »
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