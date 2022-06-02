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العمل‭ ‬الجمعوي‭ ‬لرقمنة‭ ‬مدارس‭ ‬القرى

منذ 14 دقيقة
مبادرة‭ ‬يحيى‭ ‬ورضوان‭ ‬لقيت‭ ‬إشادة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التوصل‭ ‬الاجتماعي‭         (‬أرشيف‭)‬
مبادرة‭ ‬شبابية‭ ‬بطلاها‭ ‬مكفوفان‭ ‬تعاونا‭ ‬لتجهيز‭ ‬مؤسسات‭ ‬ابتدائية‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬ رضوان‭ ‬شاكوش‭ ‬ويحيى‭ ‬بولمان،‭ ‬شابان‭ ‬مغربيان‭ ‬يستحقان‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليهما‭ ‬ضمن‭ ‬زاوية‭ “‬قافزين‭” ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحا‭ ‬في‭ ‬نسج‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬ودونا‭ ‬اسميهما‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬تلاميذ‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬بالرشيدية،‭ ‬عبر‭ ‬مبادرة‭ ‬جمعوية‭ ‬هدفها‭ ‬رقمنة‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬القروي‭أكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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