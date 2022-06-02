الرياضة
الوطية يلتحق بالصاعدين
تمكن شباب الوطية لكرة القدم من حجز بطاقة الصعود إلى القسم الثاني هواة، بعد تعادله أمام أولمبيك كلميم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدورة قبل الأخيرة من البطولة الجهوية لعصبة كلميم وادي نون. وكان فريق الوطية يحتاج نقطة، لضمان الصعود إلى بطولة الهواة، وبتعادله في الدورة 21 رفعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا