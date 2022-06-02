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الرياضة

الوطية يلتحق بالصاعدين

منذ 7 دقائق
تمكن شباب الوطية لكرة القدم من حجز بطاقة الصعود إلى القسم الثاني هواة، بعد تعادله أمام أولمبيك كلميم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدورة قبل الأخيرة من البطولة الجهوية لعصبة كلميم وادي نون. وكان فريق الوطية يحتاج نقطة، لضمان الصعود إلى بطولة الهواة، وبتعادله في الدورة 21 رفعأكمل القراءة »


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