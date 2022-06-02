الرياضة
الإصابات تؤرق برشيد
الفريق منح عطلة أربعة أيام للاعبيه يعاني يوسفية برشيد، غياب مجموعة من اللاعبين، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعرضهم لإصابات عضلية مختلفة في الحصص التدريبية، ومباريات البطولة وكأس العرش. ويفتقد يوسفية برشيد، المدافعين عماد عطف الله ومحمد الطاهري وزكرياء كياني وهشام التايك، ولاعبي خط الوسط أشرف الإدريسي والمالي أوصمان دومبيا،أكمل القراءة »
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