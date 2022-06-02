وطنية
ورطة “تضارب المصالح” أمام الداخلية
برلمانيون يطالبون لفتيت بالكشف عن حصيلة تنفيذ التوجيهات السابقة وإطلاعهم على الإجراءات يشرع أعضاء في مجلس النواب في مراسلة وزير الداخلية، كتابيا، حول حصيلة تنفيذ الدورية رقم 1854 الصادرة في 17 مارس الماضي، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيآتها وعضوأكمل القراءة »
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