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“سترينجر ثينجز” على “نتفليكس”

منذ 8 دقائق
أعلنت منصة “نتفليكس” عن عودة مسلسل الخيال “سترينجر ثينجز” بموسم رابع، ما قبل الأخير، مع حلقات أطول وجرعة أكبر من “الرعب”. وبعد تأجيلها بسبب الجائحة، ستُعرض سبع حلقات بمدة تتراوح بين سبعين دقيقة ومائة دقيقة على “نتفليكس”، قبل طرح دفعة ثانية في الأول من يوليوز المقبل، تتضمن حلقتين من 85أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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