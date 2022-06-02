وطنية
أخنوش يشهر ورقة الصحراء بروتردام
زعيم التجمع أكد ألا شراكة ولا تعاون خارج الاعتراف بمغربية الصحراء اختار عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مناسبة حضوره في مؤتمر حزب الشعب الأوربي، المنعقد في العاصمة الهولندية، لتوجيه رسالة صارمة إلى كل الوفود الحاضرة، حول مضمون الشراكات المستقبلية مع المغرب. وأكد أخنوش، في كلمة أمام مؤتمر الشعبأكمل القراءة »
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