fbpx
وطنية

أخنوش‭ ‬يشهر‭ ‬ورقة‭ ‬الصحراء‭ ‬بروتردام

منذ 4 دقائق
عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬رفقة‭ ‬الوزير‭ ‬الأول‭ ‬الهولندي‭     (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
زعيم‭ ‬التجمع‭ ‬أكد‭ ‬ألا‭ ‬شراكة‭ ‬ولا‭ ‬تعاون‭ ‬خارج‭ ‬الاعتراف‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء‭  ‬ اختار‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬مناسبة‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الأوربي،‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الهولندية،‭ ‬لتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬صارمة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوفود‭ ‬الحاضرة،‭ ‬حول‭ ‬مضمون‭ ‬الشراكات‭ ‬المستقبلية‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭.‬ وأكد‭ ‬أخنوش،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشعب‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة