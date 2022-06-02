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الرياضة

انتخابات الرجاء في 16 يونيو

منذ 5 دقائق
محفوظ أوقف مفاوضات التجديد والانتقالات ورضخ لمطالب المنخرطين والجماهير اتفق أنيس محفوظ، رئيس الرجاء الرياضي، مع الباقي من أعضاء مكتبه المسير المستقيل، على تنظيم الجمع الانتخابي في 16 يونيو الجاري، وهو الجمع الذي من المفروض أن يشهد تقديم محفوظ ومكتبه استقالة جماعية. وعرفت الأيام القليلة الماضية، ضغطا كبيرا من قبلأكمل القراءة »


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