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القري: الفوتوغرافيا تصنع الرأي العام
تكريم فنانين من بلغاريا في النسخة الثانية من المهرجان الدولي أكد إدريس القري، مدير المهرجان الدولي للفوتوغرافيا، أن فن التصوير الفوتوغرافي يعتبر أداة لصناعة الرأي العام ويحمل رسالة مفادها توعية المجتمع، إلى جانب بناء قيم التسامح والتعايش بين كل أفراد المجتمع. وأوضح القري، رئيس الجمعية المغربية للصورة، في كلمته خلالأكمل القراءة »
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