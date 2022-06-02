وطنية
مغاربة عالقون يحتجون بباب سبتة
كانوا يشتغلون بالثغر المحتل بعقود عمل قانونية قبل كورونا خرج العشرات من الأشخاص المتحدرين من الفنيدق، رجالا ونساء، أول أمس (الثلاثاء)، للاحتحاج قرب المعبر الحدودي باب سبتة من أجل التنديد بما وصفوه بـ “وضعية العطالة” التي صاروا يعيشونها، حيث لم يفلح القرار الأخير، الذي أدى إلى فتح باب سبتة فيأكمل القراءة »
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