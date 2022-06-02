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وطنية

مغاربة‭ ‬عالقون‭ ‬يحتجون بباب‭ ‬سبتة‭ ‬

منذ 5 دقائق
احتجاجات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬سبتة‭   (‬تطوان‭ ‬ميديا‭)‬
كانوا‭ ‬يشتغلون‭ ‬بالثغر‭ ‬المحتل‭ ‬بعقود‭ ‬عمل‭ ‬قانونية‭ ‬قبل‭ ‬كورونا خرج‭ ‬‮ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬الفنيدق،‭ ‬رجالا‭ ‬ونساء،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬للاحتحاج‭ ‬قرب‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬باب‭ ‬سبتة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنديد‭ ‬بما‭ ‬وصفوه‭ ‬بـ‭ “‬وضعية‭ ‬العطالة‭” ‬التي‭ ‬صاروا‭ ‬يعيشونها،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يفلح‭ ‬القرار‭ ‬الأخير،‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬سبتة‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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