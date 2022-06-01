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أسواق

الصناعة التقليدية… اقتصاد معيشي

منذ 6 دقائق
يساهم بـ 8000 مليار في الناتج الداخلي الإجمالي وأغلب العاملين به يعانون الهشاشة يشغل قطاع الصناعة التقليدية، حسب معطيات الوزارة الوصية، مليونين و 400 ألف شخص، ما يجعله القطاع الثاني من ناحية توفير فرص الشغل. ويساهم بـ 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يناهز 80 مليار درهم (8000أكمل القراءة »


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