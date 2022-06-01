افتتاحية
غزاة إفريقيا
فعلها الشياطين الحمر، مساء أول أمس (الاثنين)، وأبقوا الكأس هنا بالمغرب، كما وعدونا تماما، وكما تعاهدنا جميعا على ذلك، وكما عودنا “وداد الأمة”، دائما، في اللحظات الفارقة. كان الشباب في الموعد، وفي مستوى جسامة المسؤولية الوطنية التي حملوها على عاتقهم، وتحملوها بصبر وجلد ونكران للذات على امتداد أسابيع من الإعدادأكمل القراءة »
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