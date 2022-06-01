حوادث
الخيانة تورط مسيري جمعية للسكن
المتهمون متابعون أيضا بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية لا تزال غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت تنظر في ملف ثلاثة مسيرين لجمعية محلية للسكن بمدينة العيون سيدي ملوك، يمثلون أمامها في حالة سراح، بعدما أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت، مارس الماضي، بإحالتهم على غرفة الجنح بالمحكمة نفسها،أكمل القراءة »
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