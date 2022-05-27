برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الأمريكي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى جوزيف روبینیت بایدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر الحادث الإجرامي لإطلاق النار بإحدى المدارس بولاية تيكساس، مما خلف عددا من الضحايا بين التلاميذ الأبرياء.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لفخامة الرئيس الأمريكي، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، راجيا “لكم ولذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، والشفاء العاجل للمصابين”.

ومما جاء في هذه البرقية “وإذ أشاطركم مشاعركم إزاء هذا الحادث المفجع أرجو أن تتفضلوا، فخـامـة الرئيس، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي وتضامني، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري”.