الصباح الفني
جوليان يحاضر بالعاصمة
الفيلسوف الفرنسي حل ضيفا على «أيام الرباط الإبداعية» كانت ندوة الفيلسوف الفرنسي فرانسوا جوليان واحدة من بين أبرز اللحظات في عمر تظاهرة “أيام الرباط الإبداعية”، التي احتضنت الرباط أولى دوراتها، كما تخللتها العديد من الفقرات والبرامج والورشات والمواد المستديرة. ونجح الفرنسي فرانسوا جوليان من خلال المحاضرة التي ألقاها الأسبوع الماضيأكمل القراءة »
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