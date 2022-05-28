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الصباح الفني

جوليان‭ ‬يحاضر‭ ‬بالعاصمة

منذ 6 دقائق
فرانسوا‭ ‬جوليان‭   ‬‭ (‬خاص‭)‬
الفيلسوف‭ ‬الفرنسي‭ ‬حل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أيام‭ ‬الرباط‭ ‬الإبداعية‮»‬ كانت‭ ‬ندوة‭ ‬الفيلسوف‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرانسوا‭ ‬جوليان‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬اللحظات‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬تظاهرة‭ “‬أيام‭ ‬الرباط‭ ‬الإبداعية‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬الرباط‭ ‬أولى‭ ‬دوراتها،‭ ‬كما‭ ‬تخللتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬والبرامج‭ ‬والورشات‭ ‬والمواد‭ ‬المستديرة‭.‬ ونجح‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرانسوا‭ ‬جوليان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭أكمل القراءة »


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