الرياضة
كربوبي وجرمومي بالمونديال
عين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكمتين المغربيتين بشرى كربوبي وفتيحة جرمومي، ضمن قائمة الحكمات، اللواتي ستسند إليهن قيادة مباريات نهائيات كأس العالم أقل من 20 سنة للكرة النسوية. واختيرت كربوبي وجرمومي ضمن حكمات تقنية الحكم المساعد «فار» خلال المونديال، الذي تحتضنه كوستاريكا في الفترة الممتدة ما بين 10 و28أكمل القراءة »
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