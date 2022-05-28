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الرياضة

مركب فاس يجر بنموسى للمساءلة

منذ 8 دقائق
برلماني استفسر الوزير عن سبب عدم تأهيله من قبل «كاف» لاستقبال مباريات دولية وجه التهامي الوزاني، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص عدم تأهيل الملعب الكبير بفاس، من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لاحتضان المباريات الدولية. وأوضح التهاميأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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