fbpx
ملف الصباح

شهادات

منذ 8 دقائق
الإفراط في الاستهلاك الاستهلاك من أسس المجتمعات الحديثة ويرتكز عليه الاقتصاد الليبرالي لأهميته في حركية ورواج اقتصاد السوق. وثقافة حسن تدبير الموارد موروث تناقلته الأجيال ومارسه الأجداد بحكامة وتبصر. لكن انتشار نمط الإفراط في الاستهلاك، جعل هذه الثقافة من الماضي، ويتسبب في نتائج كارثية وهدر لموارد الكرة الأرضية والإفراط فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة