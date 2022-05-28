ملف الصباح
شهادات
الإفراط في الاستهلاك الاستهلاك من أسس المجتمعات الحديثة ويرتكز عليه الاقتصاد الليبرالي لأهميته في حركية ورواج اقتصاد السوق. وثقافة حسن تدبير الموارد موروث تناقلته الأجيال ومارسه الأجداد بحكامة وتبصر. لكن انتشار نمط الإفراط في الاستهلاك، جعل هذه الثقافة من الماضي، ويتسبب في نتائج كارثية وهدر لموارد الكرة الأرضية والإفراط فيأكمل القراءة »
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