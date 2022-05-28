الرياضة
طاقم المنتخب يتنفس الصعداء
لحلو يحصل على تأشيرة أمريكا في آخر لحظة تنفس الطاقم التقني للمنتخب الوطني الصعداء، بعدما تمكن صلاح لحلو، المعد البدني للمنتخب الوطني المغربي، من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وعلمت “الصباح” أن القنصلية العامة للولايات المتحدة رفضت في المرة الأولى منح لحلو التأشيرة، وطلبتأكمل القراءة »
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