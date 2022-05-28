fbpx
الرياضة

طاقم المنتخب يتنفس الصعداء

منذ 9 دقائق
لحلو يحصل على تأشيرة أمريكا في آخر لحظة تنفس الطاقم التقني للمنتخب الوطني الصعداء، بعدما تمكن صلاح لحلو، المعد البدني للمنتخب الوطني المغربي، من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وعلمت “الصباح” أن القنصلية العامة للولايات المتحدة رفضت في المرة الأولى منح لحلو التأشيرة، وطلبتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة