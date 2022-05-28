الرياضة
الكعبي مطلوب بالدوري الإنجليزي
ارتفعت أسهم الدولي المغربي أيوب الكعبي في سوق الانتقالات الدولية، بعد تألقه اللافت في الدوري التركي. وكشف نائب رئيس هاتاي سبور التركي، مصطفى عزت، الذي يلعب له الكعبي، أن اللاعب تلقى عرضا للانتقال إلى هال سيتي الإنجليزي، بحسب ما أوردته صحيفة “أجانا سبور” التركية. وأوضح عزت أن هال سيتي يريدأكمل القراءة »
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