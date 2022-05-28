الرياضة
17 مليارا لأكرد في ويستهام
اللاعب سافر إلى لندن قبل التحاقه بالمنتخب بات نايف أكرد، الدولي المغربي والمحترف برين الفرنسي، قريبا من الانضمام إلى ويستهام يونايتد الإنجليزي في مرحلة الانتقالات الصيفية. وكشفت تقارير إنجليزية أن ويستهام اتفق مع رين الفرنسي على مبلغ 17 مليون أورو، مقابل التعاقد مع الدولي المغربي، إضافة إلى امتيازات أخرى. وحسبأكمل القراءة »
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