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الصباح الفني

الفد‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬لـ‭”‬كبور‭”‬

منذ 6 دقائق
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬حسن‭ ‬الفد‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬لعرضه‭ “‬من‭ ‬هو‭ ‬كبور؟‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيحط‭ ‬الرحال‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬المغربية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬مواعده‭ ‬وفضاءات‭ ‬عرضه‭.‬ وستكون‭ ‬البيضاء‭ ‬أولى‭ ‬محطات‭ ‬الجولة‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬ستحتضن‭ ‬عرضين‭ ‬يومي‭ ‬ثامن‭ ‬وتاسع‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬بقاعة‭ “‬ميغاراما‭”‬،‭ ‬ثم‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬وجدة‭ ‬لتقديم‭ ‬عرض‭ ‬يوم‭ ‬حادي‭ ‬عشر‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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