الصباح الفني
الفد في جولة لـ”كبور”
يستعد الفنان حسن الفد للقيام بجولة فنية لعرضه “من هو كبور؟”، الذي سيحط الرحال بعدد من المدن المغربية ضمن برنامج تم تحديد مواعده وفضاءات عرضه. وستكون البيضاء أولى محطات الجولة الفنية، إذ ستحتضن عرضين يومي ثامن وتاسع يونيو المقبل بقاعة “ميغاراما”، ثم ينتقل إلى وجدة لتقديم عرض يوم حادي عشرأكمل القراءة »
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