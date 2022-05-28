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الرياضة

جحيم تذاكر النهائي

منذ 9 دقائق
جماهير انتظرت أكثر من يومين دون نيل تذكرة وطوابير قياسية أمام «السيبيرات» عانت جماهير الوداد الرياضي طيلة الأيام الثلاثة الماضية، من أجل نيل تذكرة حضور نهائي عصبة أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري، بعد غد (الاثنين). وعاينت «الصباح» معاناة كبيرة مع الموقع الرسمي للجامعة الملكية لكرة القدم، والذي توقف عن العملأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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