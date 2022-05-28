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الصباح الفني

‭”‬الموسيقى‭ ‬العريقة‭” ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره

منذ 6 دقائق
من‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭  (‬خاص‭)‬
يعود‭ ‬مهرجان‭ ‬فاس‭ ‬للموسيقى‭ ‬العالمية‭ ‬العريقة،‭ ‬لجمهوره‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬سنتين،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬ليستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬ ‭ ‬وستنظم‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬المنظمون،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬العلاقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬مقدس‭”‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭أكمل القراءة »


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