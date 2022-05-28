الصباح الفني
”الموسيقى العريقة” يعود إلى جمهوره
يعود مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، لجمهوره بعد غياب سنتين، إذ من المنتظر أن تنطلق فعالياته في 9 يونيو المقبل ليستمر إلى غاية 12 من الشهر ذاته. وستنظم الدورة الجديدة من المهرجان، حسب ما أكده المنظمون، تحت شعار “العلاقة ما بين الهندسة المعمارية وما هو مقدس”، مؤكدين أنه جرىأكمل القراءة »
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