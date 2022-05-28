الرياضة
“طاس” تصفع الأهلي
المحكمة اعتبرت إقامة المباراة بـ «دونور» قانونية وديمقراطية أنصفت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، في نزاعها مع الأهلي، ورفضت تغيير وقت ومكان النهائي، المقرر بعد غد (الاثنين) بملعب محمد الخامس. وأكدت “طاس” أن اختيار “دونور» لإجراء المباراة النهائية، قانوني، وتم بطريقة ديمقراطية، اعتمد فيها على تصويتأكمل القراءة »
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