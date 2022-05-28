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وطنية

تحذيرات من ارتفاع حالات كورونا

منذ 6 دقائق
ارتفع مجددا عدد الإصابات بوباء كورونا، وانتقل من الأعداد العشرية إلى المائوية في ظرف وجيز، ما ينذر بالخطر، بسبب تراخي المغاربة في مواجهة الوباء، إذ تم إلغاء ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي والاجتماعي، وأصبح التعايش قائما دون اتخاذ أي احتياطات. وأمام تسجيل ارتفاع عدد الإصابات يوميا، وإن كان الوضع الصحي متحكماأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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