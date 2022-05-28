وطنية
تحذيرات من ارتفاع حالات كورونا
ارتفع مجددا عدد الإصابات بوباء كورونا، وانتقل من الأعداد العشرية إلى المائوية في ظرف وجيز، ما ينذر بالخطر، بسبب تراخي المغاربة في مواجهة الوباء، إذ تم إلغاء ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي والاجتماعي، وأصبح التعايش قائما دون اتخاذ أي احتياطات. وأمام تسجيل ارتفاع عدد الإصابات يوميا، وإن كان الوضع الصحي متحكماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا