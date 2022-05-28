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وطنية

صديق‭ ‬يبرئ‭ ‬الوصاية‭ ‬

منذ 5 دقائق
تبرأ‭ ‬إدريس‭ ‬صديق،‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬الهراويين‭ ‬التابعة‭ ‬لتراب‭ ‬إقليم‭ ‬عمالة‭ ‬مديونة،‭ ‬من‭ ‬تسريبات‭ ‬تحاول‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أطراف‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬تكريس‭ ‬وضعية‭ ‬الشلل‭ ‬التام‭ ‬وتغذية‭ ‬ممارسات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬عرقلة‭ ‬عمل‭ ‬المكتب‭ ‬الحالي‭ ‬ونسف‭ ‬أغلبيته‭. ‬ونفى‭ ‬الرئيس‭ ‬المذكور‭ ‬مزاعم‭ ‬وجود‭ ‬حياد‭ ‬سلبي‭ ‬لممثل‭ ‬سلطة‭ ‬الوصاية،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬اتفاقه‭ ‬مع‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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