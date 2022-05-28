وطنية
صديق يبرئ الوصاية
تبرأ إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين التابعة لتراب إقليم عمالة مديونة، من تسريبات تحاول من خلالها أطراف في المجلس تكريس وضعية الشلل التام وتغذية ممارسات تهدف إلى عرقلة عمل المكتب الحالي ونسف أغلبيته. ونفى الرئيس المذكور مزاعم وجود حياد سلبي لممثل سلطة الوصاية، معبرا عن عدم اتفاقه مع وجهات النظرأكمل القراءة »
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