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الرياضة

رسالة رياضية: قضية البيضي

منذ 8 دقائق
عبد الإله المتقي
استمعت لجنة الأخلاقيات لنور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد، والعضو الجامعي، بشأن اعترافه في شريط فيديو بتفويت مباراة سابقة لفريقه أمام الكوكب المراكشي في موسم 2018-2019، حين كان يلعب له عبد الإله عميمي، اللاعب الحالي للجيش الملكي. ويقول البيضي في الشريط الذي انتشر بشكل واسع، «عطيتك ماتش اعميمي»، في إشارةأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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