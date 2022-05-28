الرياضة
رسالة رياضية: قضية البيضي
استمعت لجنة الأخلاقيات لنور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد، والعضو الجامعي، بشأن اعترافه في شريط فيديو بتفويت مباراة سابقة لفريقه أمام الكوكب المراكشي في موسم 2018-2019، حين كان يلعب له عبد الإله عميمي، اللاعب الحالي للجيش الملكي. ويقول البيضي في الشريط الذي انتشر بشكل واسع، «عطيتك ماتش اعميمي»، في إشارةأكمل القراءة »
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