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واشنطن تحتفي بالمغرب طيلة شهر

منذ 6 دقائق
الشبكة المغربية الأمريكية تكرم شخصيات وتنظم أمسيات فنية وثقافية أعلنت الشبكة المغربية الأمريكية أن العاصمة الأمريكية واشنطن، تستعد للاحتفاء بالمغرب، رسميا، طيلة شهر كامل في منطقة واشنطن الكبرى، بعدما حازت الشبكة على إقرار رسمي ثان من قبل عمدة المدينة للاحتفاء بالمغرب، بعد خطوة مماثلة من قبل عمدة مدينة ألكسندريا بولايةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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