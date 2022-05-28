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وطنية

منع‭ ‬مسيرة‭ ‬للجبهة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالبيضاء

منذ 5 دقائق
قررت‭ ‬سلطات‭ ‬عمالة‭ ‬أنفا‭ ‬منع‭ ‬تنظيم‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمها‭ ‬الجبهة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬غدا‭ (‬الأحد‭) ‬بالبيضاء‭.‬ وتوصلت‭ ‬تنسيقية‭ ‬الجبهة‭ ‬بقرار‭ ‬مكتوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطات‭ ‬البيضاء‭ ‬يقضي‭ ‬بمنع‭ ‬المسيرة،‭ ‬بمبرر‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العامين،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توصيات‭  ‬اجتماع‭  ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬الإقليمية‭  ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭.‬ وعهد‭ ‬القرار‭ ‬العاملي‭أكمل القراءة »


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