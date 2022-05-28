وطنية
منع مسيرة للجبهة الاجتماعية بالبيضاء
قررت سلطات عمالة أنفا منع تنظيم المسيرة الوطنية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية، غدا (الأحد) بالبيضاء. وتوصلت تنسيقية الجبهة بقرار مكتوب من قبل سلطات البيضاء يقضي بمنع المسيرة، بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين، وبناء على توصيات اجتماع اللجنة الأمنية الإقليمية المنعقد يوم 18 ماي الجاري. وعهد القرار العامليأكمل القراءة »
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