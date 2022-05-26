برشيد … توقيف أشخاص تورطوا في إحداث خسائر بملك الغير

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، يوم الأربعاء 25 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 و 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة برشيد قد توصلت مساء يومه الأربعاء بإشعار حول تورط ثلاثة أشخاص في حالة سكر وتخدير قويتين في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بحي اليسر أمام ثانوية “ولاد حريز” بمدينة برشيد، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.