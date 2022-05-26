مارينا أكادير تستقبل إحدى كبريات السلاسل الفندقية العالمية

أعلنت شركة مارينا أكادير اليوم عن قرب افتتاح DoubleTree by Hilton في الموقع السياحي المتميز مارينا أكادير، عقب توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة هيلتون بحضور السيد يوكيم جان سليفر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة هيلتون للفنادق والمنتجعات، والسيد زايد علي، رئيس مارينا أكادير.

تندرج هذه الشراكة المبرمة مع Hilton، الرائد العالمي في قطاع الفنادق بمحفظة تتكون من 18 علامة من المستوى العالمي وتضم 6900 وحدة و1.1 مليون غرفة، في إطار الإرادة الوطنية الرامية إلى تنشيط وإغناء العرض السياحي للمملكة وتعزيز جاذبية خليج أكادير، إضافة إلى كونها تترجم رغبة مارينا أكادير في التحالف مع فاعلين مرموقين، معترف بهم دوليا كمراجع، والذين يتقاسمون معها نفس قيم التميز والاستقبال والضيافة.

ويعتبر هذا المشروع أول افتتاح في المغرب لسلسلة DoubleTree by Hilton، الحاضرة في 51 دولة بينها الولايات المتحدة والصين وأستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وتتميز العلامة الأمريكية، التي تعد مرجعا عالميا في مجال الفنادق الفاخرة، بتصورها العصري الرفيع والمضياف، والذي يتطابق بشكل تام مع طموح مارينا أكادير الرامي للاستجابة للمتطلبات النوعية للسوق السياحية الوطنية والدولية.

يتمتع فندق DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences بموقع استراتيجي على كلتا الضفتين الغربية والشرقية، في قلب مارينا أكادير. وستخضع المؤسسة الفندقية، التي تتوفر على بنية تحتية موجودة سلفا، لتجديد كامل تستمر أشغاله على مدى 16 شهرا، في أفق افتتاحها المرتقب مع نهاية سنة 2023. وستستفيد أيضا من ترقية جودة خدماتها ومنشآتها لتكون في مستوى معايير علامة DoubleTree by Hilton ومتطلبات الخيار الاستراتيجي لمارينا أكادير في مجال السياحة الفاخرة.

يتكون الفندق الجديد DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences من 228 من الغرف والأجنحة الفندقية والشقق السكنية والمرافق، مانحا لنزلائه رؤية ساحرة على المحيط الأطلسي، وممرا مباشرا للشاطئ. ويقدم المجمع الفندقي عرضا مطعميا غنيا ومتنوعا، مع أربعة مطاعم \ lounges، ونادي بحري (beach club)، بالإضافة إلى مركز للعناية الصحية يضم مسبحا ومنتجا صحيا (Spa) ومركزا للياقة ( Fitness) . ولاستكمال البرنامج، يتضمن المشروع إنشاء فضاءات مخصصة للاجتماعات والمؤتمرات، مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى ناد مخصص للأطفال (kids club).

بذلك، يتموقع DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences كوجهة دولية أساسية بالنسبة للزوار الباحثين عن الاستجمام من أجل عيش تجربة لا تنسى.

وتجدر الإشارة إلى أن هندسة تصميم وديكور المشروع تم إسنادها إلى الاستوديو اللندني المرموق Wimberly Interiors (فرع WATG) الذي تبوأ مكانة بارزة في قمة التصميم الفندقي عبر إنجاز بعض الفنادق العالمية المرموقة. ويصمم استوديوWimberly Interiors، الذي يضم أزيد من 500 من المبدعين، فضاءات عيش دافئة وملهمة، بخطوط نقية وأسلوب جريء.

بمناخه اللطيف والمشمس على طول السنة، وشاطئه الذي يمتد على مسافة 7.5 كيلومتر، والتنوع الكبير لعرضه من انشطته الترفيهية، يعتبر خليج أكادير من الوجهات السياحية المفضلة للسياح الوطنيين والأجانب. ويجسد التضافر بين المزايا الأساسية للوجهة مع مهارات سلسلة DoubleTree by Hilton التي تسير 635 فندقا عبر العالم، هدفا ثلاثيا : الترويج لعلامة المغرب، المساهمة في ديناميكية الاستثمارات السياحية بجهة أكادير وتعزيز إشعاع مارينا أكادير.