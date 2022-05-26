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التواطؤ مع التهريب يدمر المخزون السمكي

منذ 6 دقائق
استنزاف 60 في المائة من مصايد الأخطبوط يهدد مشروعا ملكيا قال مهنيون إن اجتماع لجنة “تتبع مصايد الأخطبوط”، الذي عقد، أول أمس (الثلاثاء)، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كشف عن “كارثة” أتت على 60 في المائة من مخزون الأسماك. وأوضح مهنيون، في اتصال مع “الصباح”، أنأكمل القراءة »


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