الأولى
تحت الدف
لا يحتاج المتتبع لتدبير الشأن المحلي بالمدن، خاصة البيضاء، إلى مجهود كبير للتأكد من أن قطار الحكامة والكفاءة حاد عن سكته، فحصد في طريقه كل شعارات التنمية المحلية والمال العام. كيف يشرح منتخبون في المقاطعات الجماعية للناخبين أن أطنانا من المطبوعات كلفت الملايين، وزعت عليهم بدعوى أنها تتضمن برنامج الحزب،أكمل القراءة »
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