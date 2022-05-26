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سور يقتل ثلاثة تلاميذ
عاشت الرشيدية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، حادثا مفجعا، يتعلق الأمر بمصرع ثلاثة تلاميذ، ونقل آخر إلى المستعجلات، متأثرا بإصابة خطيرة، نتيجة انهيار سور تابع لمركز صحي، يوجد قبالة المدرسة، التي يتابع فيها الضحايا تعليمهم. وكان التلاميذ الأربعة، يستندون على السور، في انتظار الدخول إلى الحصة المسائية، قبل أن تفاجئهم عاصفةأكمل القراءة »
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