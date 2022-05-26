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“الباطرونا” تفضح فساد صفقات
برلمانية تفجر ملفات ساخنة وتطالب بنشر تقارير الفساد الذي كلف 50 مليارا استبق فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين جميع الفرق والمجموعات، وفضح فسادا “كبيرا” تغمر مياهه الصفقات العمومية، التي حولت العديد من الأسماء إلى مليارديرات في ظرف وجيز، بسبب استفادتها من خيرها العميم. وفجرت نائلة التازي، عضو فريقأكمل القراءة »
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