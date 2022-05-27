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مجتمع

محاكم عزل تنتظر برلمانيين وموظفين

منذ 8 ثواني
سيف الملاءمة مع مقتضيات القوانين التنظيمية يهدد رقاب نواب ومستشارين وأشباح المجلسين وضعت تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعات خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين رقاب برلمانيين تحت سيف التجريد من العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، بفعل الملاءمة مع مقتضيات تنظيمية تنص على  أنه “يجرد من صفة العضو كل من تغيب عنأكمل القراءة »


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منذ 8 ثواني


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