“السورسي” لهاتك عرض زوجته

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة فلاح والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر، نتج عنه افتضاض متبوع بحمل.

وفي تفاصيل هذه القضية، أحالت المصالح الطبية لدى المستشفى الإقليمي الضحية على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بعدما تبين لها أنها أنجبت طفلة خارج العلاقة الزوجية. وبعد الاستماع إليها في محضر رسمي، أكدت أن المتهم خطبها من والديها لما كان عمرها 16 سنة.

والتحقت للعيش معه بمنزل والديه، بعد سنة من تاريخ الخطبة، بعدما تعذر عليها إنجاز بطاقة التعريف الوطنية. ودخل بها وأصبحت تعاشرها معاشرة الأزواج، إلى أن حملت منه وأنجبت طفلتها خلال شتنبر الماضي. وأضافت أن المتهم لم يتقدم من أجل إنجاز عقد الزواج.

وأمرت النيابة العامة بالاستماع إلى المتهم وإحالته عليها في حالة سراح. وصرح الأخير، أنه تقدم لخطبة الضحية فوافقت عائلتها عليه، لكنه تعذر عليه تحرير عقد الزواج لصغر سنها وعدم توفرها على البطاقة الوطنية. وبعد ذلك دخل بها وافتض بكارتها، ثم حملت منه.

وبعد إحالة المتهم على النيابة العامة والاستماع إليه، منحته مدة شهر لعقد الزواج، لكنه لم يتمكن من ذلك، لتأمر باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بسيدي موسى. تجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيله بعد الحكم عليه بالحبس موقوف التنفيذ.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)