مجتمع
القضاء يصفع المنتخبين والموظفين المرتشين
دراسات وهمية لطرق العالم القروي وتعويضات لمهام صورية وتفويت صفقات الأسواق الأسبوعية صفعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، منتخبين وموظفين وتقنيين ووكلاء مداخيل، بثلاث جماعات، ويتعلق الأمر بجماعة سيدي الغندور والصفاصيف بإقليم الخميسات والجماعة الحضرية لسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، وبلغ عدد المتابعين بالجماعات الثلاث 18 شخصا، فيماأكمل القراءة »
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