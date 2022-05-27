حوادث
مطالبة الدرك بإخلاء مقر النواصر
وجدت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات نفسها أمام قضية قانونية، تتجلى في ضرورة اخلاء عناصرها العاملين بالمركز الترابي للدروة (اقليم برشيد)، لمقر اشتغالهم، والبحث عن مقر آخر داخل النفوذ الترابي لجماعات أولاد زيان وقضية بن مشيش أو جاقمة بدائرة الكارة. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فان مسؤولي المجلس الحضري للنواصرأكمل القراءة »
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