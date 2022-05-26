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المدن “الذكية” في قاعة الانتظار

منذ 7 دقائق
منتدى دعا لتطوير الإدارات لتصير أكثر ذكاء وجمعية أكدت أن التحول لمدينة ذكية غير ممكن بتجهيزات «غبية» لم يتحقق بعد حلم دخول مدن مغربية قائمة الأذكى عربيا، رغم مرور سنتين على ميلاده من رحم برامج لم تفعل بالطريقة المنتظرة لدى المواطن، وبقي بعضها أسير خيال مطلقيه في انتظار بلورته كاملاأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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