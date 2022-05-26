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ملف الصباح

طريق “موروكو تيك”

منذ 3 دقائق
علامة وطنية للترويج للقطاع الرقمي بهدف جعل البلاد وجهة مفضلة دوليا دخل المغرب منذ مدة مسار تطوير الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم ومواكبة المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيات، وتشجيع القطاعين العام والخاص على اعتماد التحول الرقمي. وأطلقت الحكومة المغربية علامة وطنية للترويج للقطاع الرقمي باسم “موروكو تيك” بهدف جعل البلادأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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