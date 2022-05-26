ملف الصباح
ذوو القربى أشد استفادة
تتفجر بين الفينة والأخرى فضائح صفقات رقمية لمواكبة المؤسسات العمومية للتطور التكنولوجي، وتجد طريقها للقضاء، حينما تكون الصفقات ملغومة وتفصل من قبل المسؤولين عن المؤسسات العمومية، سيما منها المنتخبة على مقاس المقربين الذين يملكون شركات تكاد لا تتوفر على مقرات. وساعدت الشكايات المجهولة وأيضا المسجلة أمام النيابة العامة، أو قضاةأكمل القراءة »
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