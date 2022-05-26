ملف الصباح
“الرقمنـة” تنعـش الفسـاد
مشروع لتجويد المرفق العمومي والقطع مع “الورقي” بالجماعات تحول إلى كابوس تسعى وزارة الداخلية إلى رقمنة الجماعات المحلية بنسبة كبيرة، من أجل تحقيق مكاسب مختلفة، أبرزها “قتل” الورقي، وتقليل الضغط والتعب عن المرتفقين، والحد من فساد بعض الموظفين، وهو ما جعلها تصدر دورية تلو الأخرى، داعية الولاة والعمال إلى العملأكمل القراءة »
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