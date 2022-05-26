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حوار

كعيبة: المغرب استثنائي والجزائر لا تهمنا

منذ 3 دقائق
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال إن التطبيع يشمل الشعب والمواطنين والجميع مستفيد منه اعتبر حسن كعيبة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، كاملة ولا تشوبها شائبة، رغم عدم تقديم مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، أوراق اعتماده رسميا بصفته سفيرا وعدم استقباله من قبل الملك محمدأكمل القراءة »


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