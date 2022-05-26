مجتمع
ترويج وجهة المغرب بنيويورك
واصلت فرق المكتب الوطني المغربي للسياحة، مصحوبة بوفد من كبار المسؤولين ومهنيي القطاع السياحي، تعبئتها بنيويورك في المرحلة النهائية للحملة الترويجية السريعة “جولة الأنوار”، التي استغرقت ثلاثة أيام متتالية جاب خلالها الفريق وباقي مرافقيه فرنسا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتمحورت مرامي هذه الجولة حول الترويج بشكل مكثف لوجهة المغربأكمل القراءة »
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