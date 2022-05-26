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كوارث الرقمنة
3 أسئلة إلى يحيى يحياوي* < أعتقد أن كل ما يكتب ويجري الحديث عنه في هذا المجال من إستراتيجيات وسياسات عمومية لا يعدو أن يكون خطابا للاستهلاك وهدرا لأموال كبيرة في مشاريع حكومية تفتقد معناها، فعن أي تحول يتحدثون، وما هو مدلول هذا التحول، وهل سيكون بين ما هو رقميأكمل القراءة »
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