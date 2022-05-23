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الصباح الفني

 غيث: لا أتهرب من الذكريات  

منذ دقيقة واحدة
كتبت الممثلة والمغنية كريمة غيث تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “أنا لا أهرب من الأشياء. لا أحذف أرقاما أو صورا ولا أتهرب من الأغاني والذكريات. أنا أواجه”. وأضافت في التدوينة ذاتها والتي حظيت بتفاعل الكثيرين “أعالج نفسي بالمواجهة، أنظر إلى الصورة مائة مرة حتى تصبح عادية. تؤذيني آلاف المرات حتىأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة


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