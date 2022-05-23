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حوادث

سقوط مروج مخدرات بكرسيف

منذ 52 ثانية
تمكنت عناصر الفرقة القضائية التابعة لسرية كرسيف للدرك الملكي، السبت الماضي، من إيقاف مشتبه في احترافه ترويج المخدرات، ظل مختفيا عن العدالة لمدة طويلة، حيث كان يتم رصده بإحدى مدن الشمال والشرق بين الفينة والأخرى، فصدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية. وأوقف المتهم بناء على معلومات حصلت عليها المصالحأكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية


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