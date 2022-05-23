الصباح الفني
حبيركو: لم أعتزل الفن
ردت صفاء حبيركو، على مروجي خبر اعتزالها الفن، بعد غيابها عن الساحة الفنية لمدة طويلة. وقالت حبيركو في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إنه من المستحيل التخلي عن الفن، مؤكدة أنها تحضر للعديد من الأعمال الفنية التي ستسجل من خلالها عودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد غياب دامأكمل القراءة »
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